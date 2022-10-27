探討人才問題　業界翹楚批防疫政策令外國人卻步

先後遭受社會事件及疫情衝擊，香港出現人才流失，「東方之珠」似乎光芒不再。有智庫組織今日(27日)舉行研討會，邀請本地多位行業翹楚及精英，探討香港全球人才樞紐的未來，有發言嘉賓表示防疫政策令外國人來港意欲卻步；亦有人指香港仍有優勢，年輕人需裝備好自己，以應對大環境變化。

印度裔名流、酒店集團主席及行政總裁夏雅朗，指業界過去幾年面對很大困難，稱檢疫酒店並非賺大錢。對於人才流失方面，他指轄下有總經理及財務總監出缺，但物色人才填補空缺非常困難，因有經驗的外國人才因本港防疫政策而不太願意來港。

香港故宮文化博物館副館長(研究策展及節目)王伊悠則指，自己當初來港是明智選擇，認為香港充滿挑戰及機會，更讚揚香港人聰明及謙虛。香港社會金融發達，長久以來被指文科畢業生出路選擇較少，王伊悠則指青年人需作全面發展，而現時文藝工作亦有很多機會，例如表演場地需要由有創科及金融背景知識的人士協助。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵，指「搶人才」並非新鮮事。施承認香港金融業面對好大挑戰，但從業員仍需每天學習新事物，努力裝備自己，包括技術等。對於研討會上有人指出，香港人過去太過自信同自滿，對威脅無認真思考過。施認為將來的工種強調創造力，預料未來很多事情都會電子化，銀行前線分行也會大減，呼籲年輕人靈活面對。

身兼香港都會大學諮議會成員的西九文化區管理局戲曲中心顧問小組成員鄭李錦芬，認為香港是人傑地靈的地方，強調要有足夠的人才庫，而年輕人需要更加活躍及進取。