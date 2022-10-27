研究指年輕中風發病率增近3成　港大倡實行「三低」飲食

中風是全球第二大致死疾病，亦是導致殘障的常見原因。港大醫學院臨床醫學學院內科學系中風研究組近日透過醫管局臨床數據，分析2001至2021年間香港中風發病率的走勢，發現本港年輕中風的粗發生率顯著上升，由2001年每10萬人就有39.1人年輕中風，大幅上升至2011及2021年分別48.3和55.7人年輕中風。即在過去20年間，本港18至55歲的中風發病率增加3成，建議港人可實行「低鈉、低脂、低糖」的「三低」飲食，以減少發病風險。

研究團隊指出，過去20年間每年因中風而入院的病人，大約維持於13,500至14,000人，但年輕中風的數目則由2001年1,531人升至2021年的2,028人。為了解年輕中風的風險因素，團隊分析2019年9月至2022年8月期間，431名18至55歲到瑪麗醫院及律敦治醫院求醫的中風病人，發現當中53%患有高血壓、44%患有高血脂、26%曾吸煙、19%患者肥胖，以及17%患有糖尿病。而患高血壓、高血脂及糖尿病的病人中，分別有33%、64%及23%在中風入院時，才被診斷出有關情況。

港大醫學院中風研究組主任劉巨基醫生表示，需要喚起各界關注年輕中風，以及控制引致中風的血管風險因素，當中高血壓是引致中風最重要的可改變因素。較早前研究顯示，血壓愈高、中風風險亦會增加，加上港人膳食攝取非常多鈉，亦會影響中風風險。劉續指，高血壓、高血脂及糖尿病往往源於不良生活及飲食習慣，強烈建議病人實行低鈉、低脂、低糖飲食，同時要恒常運動及戒煙，減低血管風險因素，以有效預防中風。

團隊的研究亦指出，香港大約3成中風康復者會患上中度至嚴重抑鬱症。因此，中風對於病人心理及社交生活的影響絕對不容忽視。社會大眾了解中風的病徵，並及早求醫非常重要，中風病人延遲醫治會嚴重影響病情，平均每延誤一分鐘，估計會有多達190萬神經細胞受損。如病人能及早就醫，醫護人員可為合適病人安排接受溶血治療或導管取栓，以打通被血塊堵塞的血管，從而大大增加康復機會。