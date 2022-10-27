三地蝴蝶物種創新高　元墩下首錄齒翅嬈灰蝶繁殖記錄

環保團體「綠色力量」今日(27日)公布本年度蝴蝶普查結果，在去年6月至今年5月期間，於北區鹿頸、大埔元墩下、大嶼山梅窩、以及水口/塘福共4個蝴蝶熱點中，共錄得176種蝴蝶，佔全港蝴蝶物種總數超過6成半，當中包括52種珍稀蝴蝶。值得注意的是，普查員在元墩下更發現「未有評級」的齒翅嬈灰蝶，並錄得相信是該蝶在元墩下的首個繁殖記錄。

綠色力量教育及項目經理游靜賢表示，對是次調查結果表示欣喜，鹿頸、元墩下和梅窩的蝴蝶物種數創該區新高，分別錄得153種、146種和124種蝴蝶；水口/塘福亦錄得108種蝴蝶，成續不俗，代表本港整體鄉郊地區的環境維持良好，亦有信心鄉郊地區的蝴蝶資源，以至整體生態價值仍未完全被發掘。

至於首次發現齒翅嬈灰蝶在元墩下的繁殖記錄，惟當地胡亂開墾土地、砍樹和填塘屢見不鮮，游表示該繁殖地有潛在被破壞的風險，促當局加強曾受破壞黑點的巡察，甚至以自然保育作首要考慮，改變其土地利用，以便及早制止破壞環境行為。

此外，政府在今年6月建議開通一條連接北大嶼與梅窩的公路。游靜賢認為游指一旦開通道路，將大幅增加梅窩及嶼南道一帶鄉郊地區的發展壓力，批評現時建議有違當局為大嶼山制定「北發展，南保育」的原則；並提醒當局發展生態旅遊的首要原則，是保護生態環境的可永續性，需顧及鄉郊地區的旅客承載能力，以免破壞原有珍貴的鄉郊生態和面貌。