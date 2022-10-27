教育局自資專上教育支援計劃　今起接受申請

教育局今日(27日)宣布，自資專上教育基金下的質素提升支援計劃，開始接受2022/23年度的申請。所有開辦全日制經本地評審自資副學位或學士學位（包括銜接學位）課程的非牟利院校，均符合資格參加支援計劃。同時，2022/23年度的支援計劃接受申請人就擬於2023/24學年開始推行的項目提出申請，截止日期為明年2月28日。

支援計劃是促進自資專上教育界別穩健及持續發展的一項主要支援措施，旨在提升業界的教與學質素。該計劃下共有3組申請項目，分別為特定主題項目、一般項目和工作實習項目。特定主題項目組的申請者可自訂項目主題，惟有關項目必須以協作形式進行，即由多於一間合資格院校策劃及推動，以促進院校間更緊密合作及協同效應，盡量廣泛地惠及專上教育界別。

一般項目組的申請者須就支援計劃撥款的相關範疇提交申請書，主要範疇包括改善學生整體學習經驗和語文能力、制訂和改善教學法及實踐方法，包括發展評估策略等。至於工作實習項目組，申請者可以就下列範疇提交申請書，包括透過與業界緊密合作，在課程內加入具質素保證的職場學習及評核；舉辦與工作實習直接有關的本地及／或境外學生參觀活動或短期培訓課程等。