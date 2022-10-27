下周四起燒烤場逐步重開　解除食肆營業時間限制

港府今午(27日)就本港最新疫情召開記者會，宣布由下周四(11月3日)起進一步放寬防疫措施，包括重開燒烤場地、解除對餐飲場所堂食的時間限制，以及婚宴等場所舉行的活動可除口罩影相。

醫務衞生局副局長李夏茵宣布上述措施，並於11月3日至16日期間逐步推行，包括重開政府轄下的燒烤地點，相關部門正準備下周四會恢復場地設施，但市民仍需遵守其他防疫措施，如12人限聚令；另解除599F章下餐飲及表列處所，包括酒吧、酒館等營業及堂食時間限制；在餐飲、遊樂場所、公眾娛樂、體育、宗教場所等舉行的多用途活動，在台上拍照時可不用戴口罩。她強調防疫政策精神基本不變，政府對疫情反彈低風險的政策先放寬、對經濟民生影響大的優先考慮、政策一致性上循序漸進，避免徘徊不定。至於入境檢疫何時可放寬至「0+0」，她指現時海外輸入個案升幅達10%，考慮放寬風險較大，有違可控風險原則，故要謹慎考慮。

關於免針紙一案，李夏茵指防疫政策有急切性，認為修改599L章較為妥當。被問及案件是否涉未審先判，她解釋指當局有合理懷疑有醫生濫發免針紙，包括難理解有醫生可以在短時間內為多名患者發出免針紙，有醫生當時甚至不是身處香港，認為劃一廢除免針紙並非未審先判，599L章修例有賦予局長廢除權力。

李夏茵指出，疫苗通行證是香港防疫主要策略，現時本港疫情仍然不穩定，處於上升趨勢，需要維持一段時間，等形勢比較安心才會再考慮放寬。她又指，市民戴口罩是必須，過去3年流感平穩，如果解除口罩令，流感的反彈會非常嚴重，相信口罩令會持續一段日子。

此外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港在上周確診的平均個案有輕微上升，每日平均確診5,500多宗，輸入個案以XBB變種病毒株為主；而本港現時主流病毒株為BA.5，佔整體個案8成。