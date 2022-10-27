因「爭女」斬死雀友　67歲男子謀殺罪成囚終身

六旬地盤工疑因「爭女」問題與男雀友結怨，並在3年前一個下午，趁雀友打麻雀時，持菜刀劈死對方。事後他被控1項謀殺罪。他提出承認誤殺罪，惟不獲控方接納，案件遂於上周一（17日）起在高等法院受審。經連日審訊後，由5女4男組成的陪審團，今（27日）早上10時半開始退庭商議裁決。他們討論約6小時後，一致裁定被告謀殺罪成，法官依例判他終身監禁。

67歲被告盧禮秋，在內地出生，1978年來港，過往在本港有4次定罪紀錄，包括襲擊、非法賭博等。本案中，他被控於2019年10月18日，謀殺54歲男子周仕清（下稱死者）。控方的開案陳詞指，被告於2017年認識女子「阿娟」，2人發展成親密關係。阿娟在元朗建安樓租有一個單位，死者經常到到單位打麻雀。2018年中，被告懷疑阿娟與死者有染，2人曾為此多次爭執。

控方指，案發當日下午3時許，被告當日趁死者打麻雀時，從後用菜刀斬死者的頸和頭共約4下，死者嘗試逃走，被告繼續上前追斬，過程為時約8分鐘，其後被告自己落樓報警。控方表示，被告在警誡下，承認他是出於憤怒而斬死者，透露「因為佢之前想追我女朋友」、「我今日見番佢，愈諗愈嬲」。至於辯方則指，其女朋友曾透露與死者有過性關係。被告認為他是受挑釁才殺人，因此應歸類為誤殺，而不是謀殺。

案件編號：HCCC 140/2021