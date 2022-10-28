冀珠海學院順利升格大學　新校長陳致：尋找新變及發展空間

珠海學院今年創校75周年，惟近年出現收生危機，甚至傳出「殺校」傳聞，但學院隨後發聲明澄清，強調財政穩健、正積極檢討並審視課程。學院今（28日）舉行新舊校長交接禮，前校長李焯芬表示期待珠海學院在新校長陳致的帶領下順利升格為大學，陳致也稱學院不能「一成不變」和「固守傳統」。

珠海學院校董會主席林廣兆發表致詞指，新校長陳致先前擔任北京師範大學－香港浸會大學聯合國際學院的常務副校長，期間學院的財務管理和收生人數都獲得顯著提高，他希望陳致能夠帶來學院升格為大學，亦感謝李焯芬之前的積極準備。

陳致則指學院應創新和發展，而不應「固守傳統」和「一成不變」，他表示現在無論天時地利人和，都賦予學院尋找新變和新發展的空間。他又稱，學院現在有廈門國貿教育集團參與，為學院提供有力支持。對於學院被指會改名為「經濟管理學院」，陳致稱改名需要考慮不同持份者的意見，而暫時亦未有打算改名。陳亦有信心雖然不會講廣東話，但2000年來港後，能夠聽得懂廣東話，與師生溝通未遇到困難，也了解香港教育制度。典禮結束後，香港廈門聯誼總會向珠海學院捐贈一百萬港元支持學院發展。