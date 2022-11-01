白石體育園擬2025年動工　設施包括板球等較冷門潛力項目

現屆政府首份施政報告中，提出於馬鞍山白石興建第二個體育園。即將離任的體育專員楊德強預計，興建工程將於2025年後展開。他又指，白石體育園與即將落成的啟德體育園定位不同，設施包括較冷門的潛力項目，如板球、棒球及滑板，觀眾與運動員人數亦較少，而啟德則可舉辦過萬觀眾的大型賽事。

楊德強表示，白石體育園場館規模擬可容納數以千計觀眾，設施將參考不少外國經驗及發展趨勢，當中將設有香港首個室內田徑場。他解釋，國際上室內田徑賽事愈來愈多，室內訓練可不受天氣影響，對培訓工作有很大幫助。

時間表方面，楊德強指當局正準備項目範圍擬訂書，之後將展開可行性研究，需時約4至6個月，預計明年內完成，及後再籌備申請撥款。當局亦會借鑑啟德體育園落成及啟用的經驗後才開展工程。

另外，楊德強承認受限於本地入境檢疫措施，現時香港仍難以重辦大型體育活動，如旅客抵港後不能外出，未必會專誠來港觀賽。不過他認為，疫情總會過去，長遠來說，香港仍有實力爭取大型賽事來港舉辦，對此並不擔心。