中學生網上學習成果較小學生少　港大團隊建議多支援學生

自2019年底爆發新冠疫情以來，全港學校屢次被取消面授課程，網課頓成主流。香港大學教育學院今日(3日)公布調查結果，發現與2020年相比，今年中、小學學生對網上學習信心均有所提高，分別是小學生提升2.8%；中學生增加4.9%。然而，與小學生相比，中學生卻有較少的正面網上學習和福祉成果，及較少向成年人尋求幫助，團隊建議多支援學生。

研究團隊於今年7至9月初收集數據，參與者來自共51間學校，包括20間小學以及31間中學，當中分別涉及逾8,000名學生、3,000名家長、800名教師和200名學校領導。調查發現，在網絡欺凌上，有55%中學生表示，自己過去6個月曾在網絡欺凌上擔任旁觀者，比小學生多20%。而在經歷負面事件時，小學生也比中學生更懂得使用正面方法調整，例如尋求幫助、時間管理等，對網上學習的自我效能感亦較高。

研究團體建議，有必要加強關注和支援學生學習、網絡健康和社交情緒健康，並特別注意對中學生提供支援；亦需為家長提供育兒服務和支援，尤其應特別關注中學生家長。學校上，未來則應加大力度為教師提供專業學習機會，促進教師協作文化，以及各種線上和混合教與學模式。香港小童群益會總幹事陳健雄表示，網絡欺凌和朋輩關係息息相關，社區應廣泛關注，強調應培養學生即時制止欺凌行為、減低二次傷害的意識，同時應鼓勵旁觀者發現網絡欺凌時，主動勸解、制止和舉報。