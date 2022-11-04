律師陳子遷被「私了」案　3被告囚19至34個月1人入教導所

律師陳子遷前年5月在銅鑼灣街頭，疑因譴責示威者破壞店舖，而被大批人士「私了」，有人更威脅若陳報警就會打死他。陳終被打至大量出血，身體多處須縫針。4名涉案男子事後被起訴，早前分別承認參與非法集結、蓄意傷人及暴動罪，其中3人今（4日）於區域法院分別被判囚19至34個月，一名青年被判入教導所。

4名被告依次是唐健帮（33歲、貨車司機）、譽韋崙（27歲）、鄭學洺（25歲）及姓王青年（17歲）。其中唐承認於2020年5月24日，在禮頓道及加路連山道一帶參與暴動，及意圖使男事主陳子遷身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。他原本否認控罪，並爭議警誡會面可否呈堂。但在法官裁定警誡可呈堂，控罪表證成立後，他便改為認罪。其餘3人則承認參與非法集結及蓄意傷人。今天唐被判囚34個月，譽被判25個月，鄭被判19個月，王被判入教導所。

暫委法官鄧少雄判刑時表示，涉案的非法集結乃有人在網上發起，屬有預謀發生，但沒證據顯示涉及精密計劃。示威者當日堵路及破壞物品，不但對公眾造成滋擾，亦浪費公帑。事主期間出言指責，便成為案件唯一被襲擊的人士。雖4名被告非帶領或號召者，但他們的行為明顯令事件升級，鼓勵他人參與襲擊，使事件出現暴力元素，演變為暴動。事主孤身遭圍毆，沒人施以援手；之後沒有更多人加入施襲，及事主沒有因而受永久傷殘，屬不幸中之大幸。法官指量刑時需考慮阻嚇及懲罰，其中唐乃其中1名首先參與施襲的人，有關行為亦令情況被激發，變相鼓勵他人使用暴力，罪責明顯較重，但考慮到他最後亦認罪、初犯及重犯機會低等，將他判囚34個月。至於譽及鄭則分別被判囚25及19個月，王則判入教導所。法官最後指各被告本身非兇殘暴戾或慣常使用暴力的人，他們於特定時空及社會氛圍下干犯了本案，希望各被告服刑後，能忘記背後，努力面前，日後能為社會作出貢獻。

案件編號：DCCC 65,66/2021