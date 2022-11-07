林護紀念中學首位狀元誕生　現已赴劍橋修讀生物

考評局公布2022年文憑試上訴覆核後，再多2名考生考獲7科5**成為狀元，其中一人為聖公會林護紀念中學學生區沛恩，她在今年香港中學文憑考試共應考7科，原本6科連同語文科所有分卷均獲5**的成績，惟化學科只考獲5*成績。不過經覆核後，她的化學科成績亦提升至5**，成為該校第一位文憑試7科5**狀元。

區同學是菲臘親王獎學金得主，現正於英國劍橋大學修讀自然科學(生物)。校方指，區同學自小對科學有濃厚興趣，早在初中已積極參加由香港資優教育學苑、科技大學及中文大學等機構舉辦的科學課程。校方又表示，區同學亦透過教會的探訪活動，令她特別關注長者的醫療需要，矢志透過科學研究，在生理認知和技術方面有所突破，從而改善他們的生活素質，所以選讀生物。區同學在文憑試後的暑假擔任學校初中科學增潤課程的導師，鼓勵初中同學提早接觸和探索科學。

在課外活動方面，校方指區同學興趣亦廣泛。音樂方面，她取得鋼琴及敲擊樂8級；她也積極參加學校橋牌活動，並代表學校參與學界比賽。此外，學校又表示，她亦是國際生物奧林匹克香港區比賽2020金獎及2021「荃葵青區傑出學生選舉」傑出學生獎得主。