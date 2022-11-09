明年開展人力資源推算　議員斥遠水不能救近火

香港人才流失，加上勞動力不足，難以實現「八大中心」定位。議員吳秋北今日(9日)提出質詢，促做好長遠人才規劃。勞工及福利局局長孫玉菡稱，會在2023年中展開新一輪人力資源推算，預料2024年第3完成，並於2025年發表報告。惟議員質疑2025年才公布報告，難以挽留人才，形容是「遠水不能救近火」。

孫玉菡指按照2019年推算，勞動人口供不應求，短缺約17萬人，但當時推算未有反映包括疫情等的近期重大變化，所以政府打算在2023年中展開新一輪人力資源推算。他預料分析結果在2024年第3完成，詳細報告2025年年初公布，並指需要時間統計模型、約見訪談等，並不代表近年不做工夫。

議員陳穎欣指10間「青年都變成中年」，促推出措施留住本地青年人才；議員吳傑莊指香港有人才流失現象，基層、中層人才不足，促推出短期措施協助。航運交通界議員易志明指，多次向政府反映未能招聘足夠員工，促考慮輸入專才、勞動力解決燃眉之急。孫玉菡指會在不同範疇提供協助，又稱香港好多人才，政府投入很多資源在再培訓、持續進修課程，亦設有再培訓局。