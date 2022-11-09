中大引入胸腔主動脈手術新技術　兩年處理25病例　達零死亡率

胸腔主動脈瘤常見於高血壓患者，本港每年平均有1,400人因病而入院，而相關死亡個案更多達300宗。就該病其中一個治療方法是透過植入金屬支架支撐血管，防止血管撕裂或破裂，香港中文大學醫學院心胸外科兩年前起引入新技術，運用新型混合人造血管支架，完成一站式多部位胸腔主動脈手術。團隊今(9日)指，目前已為25名病人完成手術，其成效顯著，包括實現「零死亡率」兼極少出現出血、中風或脊椎損傷等併發症。相關研究結果已刊登於國際心胸外科網絡The Cardiothoracic Surgery Network及國際期刊《Journal of Cardiac Surgery》。

主動脈作為人體最大動脈血管，負責供應含氧血液至全身各部位，形狀如一根拐杖，其彎曲處則是主動脈弓。而胸腔主動脈瘤是全球第二常見的主動脈疾病，所指的是主動脈出現永久性擴張，其直徑比鄰近正常主動脈的節段大超過50%，或直徑達4.5厘米或以上。中大醫學院外科學系心胸外科組主任黃鴻亮分享，團隊自2020年10月起引入新型混合人造血支架，其設計獨特可防止術後回彈，能減低移位風險。他指，過往礙於科技發展，同類手術約20年前死亡率可達20%，而中大2014年引用的「全主動脈弓置換及冷凍鼻手鼻」能將手術死亡率控制於9%，表現較國際同類數據好。相比下，現時新科技做到「零死亡率」的成效令人滿意。

中大外科學系心胸外科組名譽臨床助理教授藤川拓也補充，過往病人倘若主動脈出現多段病變位置，需要接受多於一次的手術處置，首先處理升主動脈和弓主動脈的血管瘤，第二次手術才能利用血管支架或開放式手術，處理降主動脈血管瘤，以防血管撕裂或破裂。不過，現時一站式混血支架可覆蓋整個主動脈範圍，能在一個手術完成上述所有程序，減少患者開刀次數和住院時間。