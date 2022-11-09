和勝和前坐館「寸哥」涉三合會案　法官准控方合併及修訂控罪

被指是和勝和時任坐館「寸哥」的張仲榮，於2016年至2017年間與元朗區議員鄧勵東等5人，涉嫌在元朗某芬蘭浴室自稱三合會成員而被控。惟「寸哥」早前缺席聆訊，而被法庭頒令拘捕，直至7月才再被捕。他今（9日）就此案在區域法院提訊，法官因被告早前棄保潛逃，下令充公其保釋金，並且批准控方申請將案件合併及修訂控罪。案件現押後至明年1月5日再訊，被告沒有保釋申請，須還押候訊。

涉案被告「寸哥」張仲榮（48歲），控罪指寸哥與同案被告「日本仔」胡學霖（42歲）、「囝囝」張銓漢（60歲）、「田雞東」鄧勵東（60歲）、郭贊財（61歲）、文冠榮（59歲）及黃繹維（53歲）分別於2016年11月21日至2017年6月15日期間，在元朗合益路合益中心地庫「銀湖芬蘭浴室」，自稱三合會的成員或幹事，或三合會成員身份行事。鄧勵東自稱屬「14K」，其餘人則聲稱屬「和勝和」。

被告另涉及一宗同類型案件，案情指於2016年12月16日沙田寶福紀念館的一個上香儀式，張仲榮曾自稱「和勝和」的「坐館」。區域法院將於今日下午，開庭處理該案的求情及判刑。

案件編號：DCCC 140,620/2019