廉署起訴物流分判商　涉12萬人民幣賄物流公司經理

廉政公署今日(15日)落案起訴一名物流分判商涉嫌誇大運費，將差額當「甜頭」行賄物流公司經理以維持良好關係及獲取優待，涉多份外判物流訂單共值約170萬港元。被告已獲准保釋，將於本周四(17日)在西九龍裁判法院答辯。

被告廖觀明(54歲)為豐榮物流有限公司唯一董事兼股東，被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(b)條及《刑事罪行條例》第159A條，他另被控一項串謀詐騙的交替罪名，違反普通法。豐榮自2018年5月起受達通國際陸運有限公司委託為分判商，為達通母公司嘉里物流聯網有限公司的顧客提供跨境物流服務。嘉里物流另一間子公司一名經理負責判授物流訂單予分判商。

被告涉嫌於2018年6月至2021年5月期間，與其豐榮生意夥伴及上述經理一同串謀，使經理接受非法回佣逾12萬元人民幣(折合約13.3萬港元)以優待豐榮。交替罪名指被告涉嫌於上述期間，與該生意夥伴及經理一同串謀詐騙達通，向達通偽稱豐榮付款單準確顯示運費，從而誘使達通向豐榮付款。案發時達通外判多份訂單予豐榮，共值約170萬港元。廉署調查發現，被告涉嫌與上述人士串謀誇大豐榮付款單上的運費，及把逾12萬元人民幣的差額交予上述經理。