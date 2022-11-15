平機會發布聾健司法平等指引　朱崇文：無法律效力但有實際用處

近年有聾人和聽障人士在法律程序中因誤解或溝通不當面對障礙，平機會今（15日）舉行新聞發布會，發布《聾健司法平等指引》（指引），希望為聽障人士和司法人員在司法程序中提供溝通指導原則，惟文件並無法律效力，平機會行政總監朱崇文指，指引雖不是法律文件，但相信對聽障人士溝通上有實際用處。

根據香港統計處，2020年本港約有25萬聽覺有困難人士，由於法律訴訟過程中缺乏適當的便利措施，或法庭與涉及訴訟的聾人和聽障人士未能有效溝通，致使聽障人士無法充分參與。發布會上，朱崇文提到實際上弱聽和聾的概念並不一樣，前者指輕度到重度聽力損失，後者則基本或完全聽不見，又指實際上只有一小部分人使用手語，而且手語也有不同的「方言」，因此與聾人和聽障人士溝通時，不應抱持先入為主的觀念，認為有一套適用於所有人的溝通方法。

指引中提及與聽障人士溝通的注意事項，如詢問對方是否需要輔助工具、使用透明口罩等，又建議司法機構制定和檢討正式的政策、為司法人員提供定期培訓。在聆訊時，需要確保聽障人士和傳譯員明白對方意思、不要要求手語傳譯員解說推敲或闡釋聽障人士所述的內容等。

針對文件並無法律效力，朱崇文博士表示平機會無法解決法律效力的問題，但相信指引能夠讓大眾了解聽障人士的需要，以及在溝通上有甚麼需要改善，他又指溝通出現問題或許與溝通雙方有關，因此指引能夠幫助聽障人士和司法機構了解自己的權利和障礙。