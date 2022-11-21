闖獨居女子家　枕頭套塞口壓身掐頸摸大腿　男會計判囚32個月

男會計文員去年深宵夜闖居所毗鄰大廈的獨居女子家，壓在女子身上露出內褲，又掐着女子頸部，更在女子驚醒後以枕頭套塞進女子口內，稱要打劫，卻在撫摸女子大腿後，拉上褲鏈離去。警方接報調查後，將男文員拘捕，他上月在區院承認一項意圖搶劫而襲擊他人罪，法官李慶年今（21日）指被告的行為必定令事主感到非常害怕，過程令事主身心受創，且屬有預謀及有備而來，考慮後將被告判囚32個月。

被告蕭維(38歲)，承認於2021年4月23日，在新界馬鞍山一單位意圖搶劫而襲擊女事主。辯方今再指，被告再次向事主表達歉意，及已深感後悔。

法官判刑時引述事主的創傷報告，指事主事後患上抑鬱及創傷後遺症，難以入睡並時常發噩夢，不但要開燈，更要加門鎖，睡前亦要與朋友對話才較安心。事主胃口亦變差，情況最差時的體重更下降了30磅。而她因事件致口部留有疤痕，對從事模特兒及美容行業的事主深受影響，且她指媒體曾披露其個人資料，亦擔憂被告家人會向她尋仇，報告建議事主接受心理輔導。法官亦建議社署協助事主轉換地址，及指媒體報道時需加強敏感度，以避免對事主的二次創傷。法官最後考慮到被告沒有使用武器，其使用的暴力乃想控制事主，但令事主受傷，事件亦對事主造成不淺的精神傷害等，最後判被告入獄。

案件編號：DCCC 1006/2021