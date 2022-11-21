7人涉9.29政總外暴動　5人判囚40至55個月　2人判入教導所

2019年9月29日有大量示威者聚集於金鐘政府總部外，有人堵路、縱火及向政總投擲汽油彈等，警方須出動水炮車驅散。8名當日被捕的男女，事後同被控暴動罪，5人於審前認罪，一人在審訊途中轉為認罪，餘下2男經審訊被判罪成。當中7人今（21日）在區院判刑，2名案發時未成年被告被判教導所令，其餘5人則被判監40個月至55個月。區院暫委法官鄭念慈判刑指被告在暴動中作出實質暴力行為，即向政總投擲物品，屬加刑因素。

本案8名被告依次是謝曉峰（23歲）、案時15歲男生、案時14歲男生、曾憲嘉（27歲）、黃昱翔（23歲）、劉燕嫦（22歲）、游茜茹（25歲）及范瑜（33歲）。他們被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外一帶，與其他人參與暴動。其中15歲男生、黃、劉、游及范早已認罪，曾在開審後才認罪，謝與14歲男生則不認罪，受審後被判罪成。其中劉燕嫦今天須隔離，故押後至周五（25日）判刑。

法官判刑指，本案暴動規模不小，參與人數眾多及針對政總投擲物品，暴動維持約半小時，在不同階段有近百人集結，築起路障及佔據夏慤道，使交通幾近癱瘓，而且大部分人戴面罩，目的明顯是掩飾身份及逃避刑責。不過因無證據顯示各被告在案中是帶領者角色或曾投擲汽油彈，故法官將量刑起點訂在54個月監禁。被告在暴動中作出實質暴力行為，即向政總投擲物品，屬加刑因素，故另加刑3個月；考慮到各人並無案底，因一念之差鑄成大錯，重犯機會較低，故酌情扣減2個月。鄭官最終採納報告建議，判處案時15歲男生及14歲男生教導所令；謝曉峰經審訊後被定罪，被判監55個月；曾憲嘉在開審後才認罪，給予一成認罪扣減，判監49個月；黃昱翔及范瑜在預審前認罪，均被判監40個月；游茜茹則在預審後才認罪，但她沒有作出實質暴力行為，故判監41個月。

案件編號：DCCC 237/2021