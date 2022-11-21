來年電費調整明揭盅　環團預計中電加1成　港燈加3成

踏入年尾，加風又再掀起。兩間電力公司明日（21日）將檢討周年電費，世界綠色組織行政總裁余遠騁估計，中電和港燈明年電費分別加超過1成和3成，最大原因是產油國減產、俄烏戰爭等因素導致國際能源價格上漲，而兩電燃料帳無法抵銷燃料開支加幅，因而需墊支數十億元，導致調整費逐月增加。他又形容，現時加電費只是開始，估計未來電費加幅會更大，建議政府倣效其他國家的政策，禁止浪費能源的行為，並提供經濟誘因，鼓勵市民節能，較補貼電費更為實際。

據資料顯示，兩電去年宣布今年電費調整，港燈加價約7%，中電則加價5.8%，其加幅分別創16年及9年來新高；至於中電今年1月時的燃料調整費為每度電38.6仙，截至今月已升至54.8仙，今個月平均淨電價升至145.1仙，較年初高出13%。同期內，港燈燃料調整費由每度電27.3仙升至78.8仙，今個月平均淨電價升至186.8仙，比年初高出38%。以3人家庭每月用電275度計算，中電和港燈的用戶今個月電費分別要交390及417元，較年初貴45和142元。

中電行政總裁蔣東強上月曾明言，明年電費上調為「不可避免」。他指，國際燃料市場波動，能源價格飆升，發電燃料價格急漲，本港無法獨善其身，但電費加幅已較其他大城市相對溫和。他又預計今年燃料開支超過200億元，但至6月尾的燃料負結餘為20億元，而去年為11億元，反映負結餘一直加深，發電成本不斷上升，中電要承受龐大壓力。