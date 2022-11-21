指計算方式值得商榷　政府揚言修訂貧窮線

疫情打擊經濟，更將本港的貧窮人口推升至2020年的165萬人，創十二年來新高。政府表示，目前貧窮線的計算方式值得商榷，因沒有計算市民擁有的資產，未能反映香港真實的貧窮人數。政府稱修訂貧窮線「一定會做」，其後再推出針對措施滅貧，且會關注獨居及雙老長者。

政府現時「貧窮線」的計算方法，是採用「相對貧窮」而非「絕對貧窮」，即將住戶收入中位數一半以下的人口，視作「貧窮人口」，2009到2020年的貧窮率由20.6%攀升至23.6%，即大約每4個香港人就有一個窮人。政府稱此計算方式有值得商榷的地方，因只計算收入而不計物業，若有人退休，沒收入，但卻擁有3至4個物業，亦可能成為貧窮人士。政府表示，未來希望「精準扶貧」，須了解哪些人屬貧窮人口，才能制訂扶貧績效指標，將資源投放在真正有需要的人身上，並要先修訂貧窮線的計算方法。

針對新計算方式的研究，政府表示「一定要思考」、「一定會做」，但目前並未有定論，僅稱到時會與公眾表明未來情況。政府又指，未知道未來會找到幾多類目標群組去推針對措施，但一定包括獨居及雙老長者，因他們「不是連基本生活都沒有，但可能有些錢，只是擔心積蓄不足以養老，所以平時很節儉。」，指政府會想方法幫助他們，又表示需要靠18區關愛隊去關注心靈貧窮的長者。

今屆政府《施政報告》提出重組委員會，政府表示不是委員組成上出問題，而是希望重組內部架構，成立多個小組討論不同議題，再訂立「精準扶貧」的政策。