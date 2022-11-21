HER2陽性乳癌患者　逾半難了解新式療法　礙選擇合適治療

乳癌是本港女性最常見的癌症，其中HER2陽性乳癌是惡性較高的乳癌。3大病友組織早前聯合進行「HER2陽性乳癌患者對治療及病友組織意見調查」，了解患者的治療決策過程及對病友組織支援的意見，有逾半患者表示未能清楚表達治療期望，以及無足夠時間從醫護人員身上了解新式或其他治療選項。組織建議業界建立統一平台，整合全面及可信資訊，強化病友組織情緒支援工作的力量及擴闊不同類型治療資訊的發放。

「全球華人乳癌組織聯盟」、「乳您一起 – you’re not alone」及「同路人同盟」等3個組織，於2022年9月以網上問卷形式，成功訪問91位HER2陽性乳癌患者，結果發現，53%受訪者表示未能清楚表達治療期望，其中81%指因為不知道選擇治療方案時需考慮的因素。此外，55%受訪者表示無足夠時間從醫護人員身上了解新式或其他治療選項，問卷除發現患者對掌握新型治療方法的資訊出現困難外，也分析患者對近年出現的雙標靶皮下注射治療的認識情況，包括針對調查確診少於一年的第2至4期的受訪者，發現87%表示在知道皮下注射與靜脈注射劑型療效相同，並可縮短逗留醫院/診所時間下，便會選擇皮下注射劑型，惟實際只有33%該類別患者曾接受雙標靶皮下注射，這或顯示患者在認識及選擇新型治療的過程上，仍有不足之處。

調查也問及患者期望病友組織增強哪些支援，77%希望能夠強化情緒支援，76%冀提供更多病人資源的資訊，例如藥物資助計劃等。「乳您一起 – you’re not alone」創辦人唐智穎女士認同，乳癌患者需要情緒支援，有研究指出社交支援及同儕支時，更有助提升治療效果。此外，藥費開支也是不少患者所擔心的問題，為照顧這些患者所需，目前坊間已有為乳癌患者而設的藥物資助計劃，無論於公私營醫療系統接受治療，都可申請資助。