新巴38及42號調整服務　路線二合一來往置富華富及北角

新巴今日(21日)表示，為配合巴士路線計劃，由置富花園和華富邨來往銅鑼灣、北角碼頭的新巴38及42號線，由下周日(27日)起會有新安排，38線來回程將繞經華富邨及黃竹坑道地面，取代現有42線的服務，而現有42線則改為只在平日上午繁忙時間服務，全程收費及分段收費安排維持不變。

38號線於周一至六上午十時起，以及周日及公眾假期，來回方向將加停華富邨及黃竹坑道(不經天橋)。由置富花園開出的班次會繼續繞經香港仔巴士總站往北角，而所有時段班次均停靠香港仔隧道收費廣場。服務時間亦會延長至凌晨零時38分，並加強下午繁忙時間的服務。另外，周一至六(公眾假期除外)增設兩班特別班次，下午5時55分及6時25分由香港中央圖書館開出，經華富邨往置富花園。

至於由置富花園開出的班次，於薄扶林道後改經域多利道、華翠街、華景街、華富道及石排灣道後，經香港仔巴士總站返回原有路線往北角；由北角碼頭開出的班次，於石排灣道後改經華富道、華景街、華翠街(因道路工程暫改經華康街)、域多利道、薄扶林道後返回原有路線往置富；來回方向將不經原有於石排灣道近華富道的巴士站。

至於42號線改為只在周一至六(公眾假期除外)上午繁忙時間提供服務，並調整尾班車時間於上午9時49分(平日往華富方向)及上午9時50分(周六往華富方向)，上午9時52分（往北角方向)開出。行車路線及全程收費維持不變。