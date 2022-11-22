政Whats噏： 貴價瀨尿蝦惹爭議　何俊賢：港人食慣外國貨

日前有網民到旺角一間菜館用膳，事後埋怨4隻椒鹽瀨尿蝦嘅價錢竟高達1,192港元。漁農界議員何俊賢都有留意呢單消息，佢相信被投訴「劏客」嘅菜館，其售賣嘅瀨尿蝦應該係來自東南亞嘅入口貨，同本地海域撈捕嘅瀨尿蝦相比，銀碼當然較高。佢又指港人喺食品消費上習慣買來路貨，但其實本地或內地食才嘅質素都唔輸蝕，值得巿民多加支持咁話。

即使係入口貨，何俊賢都同意4隻瀨尿蝦收費過千元係貴到離譜嘅講法。而佢自己就好少幫襯啲咁貴嘅食肆，同埋喜歡本地海域撈捕嘅「長爪」或「短頸」瀨尿蝦，佢話本地瀨尿蝦雖然唔及得入口貨咁大隻，但肉質一樣咁鮮甜，但售價就要平好多。跟住佢又話，同外國入口蔬菜相比，本地菜更新鮮，價錢更平更抵食，可惜好多人都覺得本地漁農產品賣得平係理所當然，似乎並無意識到本地漁農業嘅辛酸。

何俊賢指本地漁農業一旦遇上不可抗力嘅情況，譬如打風日子調高售價，結果菜貴兩元都差啲暴動。佢話漁農業利潤微薄，抗壓能力好低，如果佢哋生存唔到，就唔好失去之後先至話可惜啦，佢希望巿民支持本地漁民同農民之餘，亦要明白漁農業嘅經營並唔容易。