跨部門香港仔魚市場打擊罪行　巡查32間魚類批發商截查逾500人

警方有組織罪案及三合會調查科、港島總區反三合會行動組、西區警區刑事部及行動部、水警南分區近岸巡邏隊、機動部隊人員聯同漁農自然護理署、競爭事務委員會、食物環境衞生署、消防處、入境事務處及海事處人員今日（27日）凌晨時分在區內展開代號「松塔」、「冠軍」及「足印」行動，以打擊三合會、非法入境者及非法勞工活動。

行動中，人員在香港仔一魚市場內巡查了32間魚類批發商，並截查552名人士。期間，一魚類批發商因違反租約條款，被相關部門發出一個口頭警告。警方稱，會繼續以情報主導的行動並與相關部門和持份者合作搜集情報，打擊三合會及其收入來源。

有份參與今次行動的競爭事務委員會表示，早前接獲投訴，指該批發市場內，有批發商在訂定海鮮批發價時，涉嫌合謀定價，違反《競爭條例》（《條例》）下的「第一行為守則」。競委會於行動中搜集與個案相關的資料，包括以問卷方式，向超過30間魚類批發商的從業員了解情況。競委會正密切跟進個案，過程中將與警方轄下有組織罪案及三合會調查科，及其他相關部門保持緊密聯繫。競委會呼籲，任何漁業從業員或市民如可就個案或有關行為提供資料。由於相關個案仍在跟進當中，競委會現階段不會就相關行動作進一步評論。