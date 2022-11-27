外賣送遞員待遇堪憂　工會斥政府無承擔監管責任

新冠肺炎疫情下謀生艱難，從事外送工作者眾，惟待遇方面備受爭議。有工會代表今日(27日)聯同議員郭偉強到政府總部情願，指外送員營生狀況堪憂，如被公司以演算法壓榨、被長期欠薪、不受僱傭條例保障等，更有外送平台改用「自僱」方式聘請外賣員，被人詬病為「假自僱」。工會今要求政府承擔對外送平台公司的監管責任，確保外賣員的權益。

工會代表王先生指零散化的就業模式，使外送員得不到勞工法例的保障，又指外送員不但被公司以演算法壓榨、長期無故欠薪，況且交通事故率高之餘，又不受僱傭條例保障，更遑論職業前景，形容他們在「裸奔」。另一方面，外送平台在欠缺監管的情況下，在勞工法例的灰色地帶中不斷榨壓員工，如單方面調整單價、拒絕透露收入計算方式，短短1年間外賣員收入已經減少接近百分之50，形容支薪就如「擠牙膏」、開空頭支票。亦有平台改用「自僱」方式聘請外賣員，造成「假自僱」的現象，產生勞資問題。

工會代表指勞權問題愈趨嚴重，強烈建議政府應承擔對平台的監管責任，要求訂立一套監管、發牌制度，外送平台需列明外送員薪酬待遇，以及購買符合工傷條例的保險，同時要杜絕假自僱，實施外送員登記制度。