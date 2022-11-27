回收成效不及綠在區區　三色桶年底前絕迹街邊

市民熟悉的三色回收桶已悄悄地消失於街道，負責減廢回收的環境保護署近月分批移除由該署管理、每月平均接收約100公噸可回收物的路邊三色桶，惟未有公布行動，料年底前完成撤離市區500套，明年三色桶將在市區路邊絕迹。東網記者今日(27日)於大埔廣福道巴士站步行至大埔墟站，約1公里的路程中，至少3個三色桶，例如於廣福坊垃圾站旁邊、大明里、達運道已銷聲匿迹，而根據網上地圖顯示，部分三色桶於今年4月時仍然存在。

環保署表示，該署早前已於路邊回收桶上貼上「我唔係垃圾桶」等提示，但三色桶回收物的數量和質量仍不及「綠在區區」，又說三色桶的成效遠遠不及綠在區區，回收的角色已逐漸減少。因此已於今年6月起逐步移除市區的路邊回收桶，並鼓勵市民轉用社區回收設施，期望能提升整體回收效率和質量。而截至今年10月底，該署移除約300套市區回收桶，並尚餘500套，連同鄉郊地區的，全港公眾地方尙餘約1,500套路邊回收桶，並預計可於今年底前移除幾乎所有市區路邊三色桶。

綠惜地球環境事務總監朱漢強表示，三色桶無人管理，常混雜其他廢物等，令市民對回收桶失信心，理解當局決定。不過，朱認為環保署應事先與公眾交代，尤其是大廈未設回收設施的單幢舊樓住戶，並建議環保署擴展社區回收設施服務地點，以及加強晚間、假日的回收服務，以回應市民於撤三色桶後的回收需求。現時全港有近1.8萬套三色桶由多個政府部門管理，而康樂及文化事務署、房屋署分別說，現時沒計劃撤走轄下場地內的三色回收桶，而據了解，漁護署亦未有計劃撤桶。