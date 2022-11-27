政Whats噏：活化荒蕪農村　黃錦星：荔枝窩種咖啡豆

除咗新界菜芯、豆角之類嘅農作物，原來香港都有出產咖啡豆。前環境局局長黃錦星喺社交平台貼文，指近年進行鄉郊保育嘅荔枝窩，就係香港咖啡豆嘅出產地，依家仲正值收成季節，歡迎市民入村品嘗真正嘅港產咖啡。之不過，屬於客家村落嘅荔枝窩，點解會種植西洋口味嘅農作物呢？

黃錦星話本地農村過去耕田種米，但當香港喺六、七十年前進入工業發展時代，務農難以維生，荔枝窩嘅年輕居民紛紛遠赴他邦謀生。後來有少小離家嘅村民喺異鄉退休，萌生告老還鄉嘅心願，並嘗試重返荔枝窩務農復耕，咁啱就遇上天文台前台長林超英等有心人，復育荔枝窩嘅計劃於焉展開。然而荒田棄耕幾十年，雜樹叢生，開荒復耕談何容易；況且村民租田地予項目團隊時，就部分農地保留大樹嘅另類復耕方式而持不同嘅意見。

其後，有人建議喺荔枝窩試種耐陰嘅咖啡樹，咁就可以將保留嘅大樹充當「農林間作」，而村民亦同意種植咖啡嘅構想，事關既有經濟價值、又可保育生態環境，而現時荔枝窩咖啡園以「波旁咖啡」產量最穩定，而呢個品種係由本地育種專家謝天佑博士從雲南帶來。黃錦星話荔枝窩出產香港咖啡豆，可謂復育偏遠鄉郊嘅一項里程碑。