騙案受害人被呃iTunes禮品卡　可及早申報止付減損失

不少裸聊勒索或援交騙案的受害人，會被騙徒要求買禮品卡或遊戲點數卡。

本港詐騙案趨升，從以往案件可見，有裸聊勒索或援交騙案的受害人，會被騙徒要求購買禮品卡、遊戲點數卡或比特幣等，繳付後一去無回頭。為協助受害人盡早攔截有關iTunes禮品卡的損失，警方與蘋果公司制定了「iTunes禮品卡止付機制」，及早止蝕。

警方表示，騙徒千方百計騙取市民財物、個人資料，設下援交及裸聊陷阱等，誘騙急色男購買iTunes禮品卡並交出序號，作為付款或繳交贖金的方法。如不幸被騙去iTunes禮品卡，建議市民利用「iTunes禮品卡止付機制」，步驟簡單，先是向警方報案並錄取口供，然後登入Apple網頁，再到「iTunes Store」的「禮品卡詐騙」一項，與Apple支援人員聯絡，取得Apple電郵地址以提交iTunes禮品卡退款申請表。

警方今年上半年錄得708宗裸聊勒索案舉報，較去年同期上升了43.6%，損失金額約1,000萬港元，當中超過6成是30歲以下年輕人，兩成半學生，有兩名受害人年僅12歲。至於援交騙案今年上半年有866宗，損失金額約3,600萬港元。