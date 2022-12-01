「火星衝日」下周四上演　雙子座流星雨月中接力登場

多個罕見的天文現象在本港接二連三上演，而「火星衝日」及「雙子座流星雨」將陸續登場。其中下周四(12月8日)出現的火星衝日是未來10年來，最接近地球及更光亮的一次；而雙子座流星雨亦是今年最後一場大型流星雨，天文及攝影愛好者切勿錯過今次機會啦！

火星衝日代表火星與地球太陽排成一線，是觀賞該天文奇景的最佳時機。由嗇色園主辦的可觀自然教育中心暨天文館今日(1日)表示，火星在未來10年也不會比現在更近、更亮，強調今次火星衝日不容錯過，下次則要等到2025年1月才會出現。當日只要天色晴朗，市民可在日落後向東北偏東方仰望，即可看見一顆非常耀眼紅色星光，且整夜可見、容易辨認。

不過，根據天文台的九天天氣預報顯示，下周四大致多雲，日間短暫時間有陽光，未知會否影響觀賞體驗，且當晚氣溫最低攝氏17度，相信新界地區會再低兩三度，市民屆時記得添衣保暖。如市民錯過今次機會亦不用灰心，可觀天文館日前透過20吋研究級天文望遠鏡，成功拍攝火星大特寫，清楚見到褐紅色表面和較深色地形，以及位於火星南極的白色冰層，並向大眾分享有關相片。

此外，每年3大流星雨之一的雙子座流星雨，其高峰期預計在本月14日晚9時，每小時天頂流星數值達150。市民可考慮到視野廣闊的郊外觀賞，但受月光影響，實際可見流星數量比預測為少。而高峰期前後數個晚上，亦會有較多流星出現，市民亦可多加留意。