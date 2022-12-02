承認2019年參與政總暴動　5人判監30至36月1人入教導所

2019年9月29日的港島遊行後發生警民衝突，事後有96人被控參與暴動罪，被分拆多宗案件處理。其中6名被控暴動的男女在開審前認罪，5人今天（2日）於區域法院被判監2年半至3年，餘下1名案發時未成年被告則被判入教導所。

今天判刑的6名被告，依次是案發時15歲匿名男學生、黎浩彬（23歲）、江璧怡（28歲）、洪聰滿（28歲）、陳航生（22歲）及劉文輝（31歲）。他們承認於2019年9月29日，在金鐘政府總部外一帶參與暴動。洪陳2人原另分別被控襲警及公眾地方管有攻擊性武器罪，獲法庭批准擱置存檔不予起訴。

法官陳廣池判刑時，指對於6名被告及其家人而言，本案是一宗社會悲劇、徹徹底底的傷痛教訓，又指從各被告的求情陳詞中，看不見慷慨凜然的政治豪情或政治立場，只見人云亦云的羊群心態，因政治氛圍而迷失理性、不知就裏地干犯本案，並須終身留下案底。法官續指，但那些在「藍天白雲，自由自在」的推手卻能瀟灑地旁觀，享受政治紅利和外界支持，又指有被告供稱現場有人提供防毒面具和頭盔等物，陳官認為若背後無「大台」策劃和組織，實在匪夷所思，又反問推手有否為被告及家人「埋單」。法官又指，案發時數以百計的示威者衝擊象徵香港行政核心的政府總部，他們投擲汽油彈和硬物，堵路及癱瘓交通，場面觸目驚心及令人痛心，而示威者互相扶持地築起傘陣，具有組織及策劃性。雖然各被告自稱只是參與者，沒有使用暴力，但陳官指出正因人多勢眾才使暴徒「氣燄火爆」，更加勇武兇殘，「以為自己是如狼般勇猛的戰士」，卻不知為何而戰，法官表示感到可悲。

最終，法官考慮到案件是在「十。一」前2天發生，衝擊政總是嚴重挑戰政府和國家權威，加上暴動廣泛使用汽油彈及有組織和有預謀，均屬加刑因素，但沒有證據證明各被告有使用暴力或安排策劃，故以監禁4年為量刑起點，因被告在開審前認罪，除案時15歲被告及江璧怡以外，其餘4名被告均判監3年。而任職註冊護士的江璧怡，在2022年6月得到政府對她參與社區疫苗接種計劃的嘉許狀，陳官認為她官司纏身，卻仍盡責做醫護工作，相信其洗心革面的決心，又指她有深切反省，具有南丁格爾的精神，酌情扣減，最終判她監禁2年半。另就案發時15歲、現18歲男被告，陳官認為其犯案程度較嚴重，理應判處較重刑期，但考慮到其年紀及報告建議，判處教導所令。

案件編號：DCCC 238/2021