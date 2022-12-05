政府發表保險業發展藍圖　4間虛擬保險公司獲發牌

政府今日(5日)發表保險業發展策略藍圖，當中提及聚焦多個方向，包括與內地和國際市場互聯互通、吸納外來專才和培養現有人才、科技應用和數據可及性。在金融科技發展方面，政府致力通過概念驗證測試資助計劃加強跨界別合作。保監局為行業創新注入動能，包括向4家虛擬保險公司發牌，推出便利遙距投保和客戶服務的措施。對於綠色和可持續金融，保險業可通過非劃一的承保政策、具影響力的投資、披露要求和產品創新等。 有財金官員指，當下環球市場參與者因應疫情打擊和地緣政治局勢，正重新評估風險管理，目前是公布策略藍圖適當時機，把握國家「雙循環」發展策略契機、更好融入國家發展大局，而保險業在香港金融市場發揮獨特和重要作用。

藍圖將加強香港作為國際風險管理中心的競爭優勢，提升與其他金融行業協同效應；推行積極進取政策措施和便利發展法例；善用香港在「一國兩制」下獨特優勢，把握「雙循環」策略契機，以及釋放保險社會價值，為市民提供完善的風險管理和管控方案。

政府正爭取於南沙和前海等地成立保險售後服務中心，亦將致力說明香港是保險集團營運總部的最佳選擇，以期於2024年實施風險為本資本制度。政府樂意協助內地及國際保險集團，以實踐「搶企業」總體政策。政府亦期望以健全發展保險業為重心，建構環球風險管理中心。近期支持發行保險相連證券，以及為所有一般再保險業務等提供稅務寬減措施，構建香港成為成熟完備的保險樞紐。 政府將繼續與保監局合作，研究措施以收窄香港的保障缺口，2019年推出的可扣稅合資格延期年金保單廣受歡迎，保障型投資相連壽險產品亦在最近推出，今年內會就設立保單持有人保障計劃諮詢公眾。