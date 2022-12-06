刺警「孤狼」死因研訊　臨床心理學家指死者無病但理想主義

去年7月1日銅鑼灣發生男子刺傷警察後自戕死亡的事件，死因裁判法庭今天（6日）就50歲死者梁健輝的死亡事件繼續研訊。2名臨床心理學專家作供，指死者為人追求完美及理想主義，希望世界變得更好。專家分析認為死者可能有「替代性受害」及「極端執念」，但並非患精神病或心理病。本研訊所有證人已作供完畢，預計死因裁判官明天會引導陪審團，以及讓陪審團退庭商議。

隸屬警隊的臨床心理學家何穎思作供，她根據警方提供的資料及文件撰寫了一份報告，分析死者為人有條理、仔細、生活模式穩定，對將來有部署。但可能有完美主義、有主見、道德觀較高、有自己性格，特別容易記住及放大別人做得不好的事。何認為被告理想主義，認為每人都有責任令世界變好。死者經常透過新聞看到他眼中的受害者，從而覺得自己都是受害者，以心理學來説屬於「替代性受害」，這並非罕見情況，但去到某程度，再加上本身的性格。或會觸發極端行為。

香港心理學會副會長張傳義撰寫的報告同樣指出死者為人勤奮、細緻、認真、做事有條理、一絲不苟，組織及策劃能力強。張認為死者完美主義、有二元理想主義傾向，認為非黑即白、非敵即友。張認為以死者的學歷背景及成長年代，他的職業進程與理想的有落差，推論死者可能有很大挫敗感，認為自己的才華不被賞識、世界對他不公道，死者或會將自身感覺投射在社會政策層面。張認為死者有「極端執念」，即是不合理但又持續的信念，但與妄想及癡迷不同，執念通常為擁有者津津樂道，或會被放大，執念並非疾病，但通常具破壞性。

案件編號：CCDI-555/2021