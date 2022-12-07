港府覆檢高人流車流地點的大樹　移除60棵健康結構有問題鳳凰木

近月塌樹意外頻生，不少議員及專家均曾批評，政府管理樹木部門政出多門。發展局今(7日)回覆傳媒查詢時表示，9月何文田巴富街發生10米高「鳳凰木」塌下壓毀4車的意外後，樹木管理部門已分批在人流車流多的地點，覆檢路邊的大型樹木，尤其是生長於擠迫環境的樹木。相關工作已大部分完成，並陸續向樹木辦提交報告。

當局續指，有關部門已覆檢4,000多棵大型鳳凰木，當中約190棵鳳凰木也完成風險緩減措施，譬如修剪樹冠、移除枯枝，並移除健康或結構有問題的60棵鳳凰木。至於9月成立的專責小組，則會檢討樹木管理安排，例如不同部門巡查樹木後的跟進工作流程及執行力、現時道路旁的大型樹木是否配合環境並探討處理方向，目標是年底前提出優化及改善建議。

有鑑塌樹意外一再發生，東方傳媒機構早向政府獻「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁的植物栽種分多排，即使樹木倒下，塌樹既不會傷及路人，亦不阻塞交通。歸根究柢，塌樹壓傷人及阻塞道路的原因是規劃不周，高矮不分導致種下禍根，建議馬路與行人路旁的植物栽種要有規劃，種植樹木時共分多排，距離道路最遠的一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長至5米高的大樹，因此當樹倒下，塌樹與道路仍有一米距離，不會壓到行人或車輛。