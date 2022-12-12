3年流失1639名中學資深教師　校長指影響學校行政及領導工作

近年的移民造成人才流失，其中教師亦是流失源頭之一。上周發布的《中學概覽》顯示，上學年有2140名教師流失，按年增加72.6%，當中中學資深教師流失最為嚴重，3年間淨減1600多人，有中學校長表示不少教師攜同子女移民時急趕，未能妥善安排跟交接，出現「甩轆」情況，亦有校長指資深教師流失影響學校行政及領導工作。

據過去3個學年的《中學概覽》數據，發現具10年或以上師資的教師，在上個學年淨減少633人，至本學年有1006人，增幅達59%。3年間，資深教師由佔全港中學教師總數的70%跌至64%；而同期4年或以下年資的教師，佔比則由17%升至25%。

中文中學聯會主席、基督教香港信義會信義中學校長梁冠芬表示，不少資深教師的子女正值在中小學階段，由於外國移民政策吸引，所以決家移民，但部分教師離職前只給予短期通知，未能妥善安排交接，新教師接手時難免有「甩轆」情況，例子是報名參加外界比賽時，接手老師出現遲報或漏報。中學校長會主席連鎮邦亦指，資深教師流失會影響學校行政及領導工作，包括課程領導及訓輔工作等，不少崗位未必能完全由新教師頂替，而新教師在入行首幾年，亦應更專注在任教科目上。他希望當局檢視教師離職原因，對症下藥。

教育局回應稱，仍在編製本學年的教師人數及流失情況，但根據觀察，今個學年的教師流失率高於往年。當局稱，學校普遍運作正常，有足夠的新聘合資格教師任教，由於近兩年未接受師資培訓的新入職教師多於預期，將在未來兩個學年增加教師教育文憑課程的兼讀制學額。