推動STEM教育　學校派多隊參加人工智能賽車比賽

近年人工智能（AI）普及，東華三院李潤田紀念中學鼓勵學生參加人工智能Edge級方程式賽車比賽，提升學生對AI的學習興趣，有學生去年參加比賽鎩羽而歸，今年捲土重來，目標是為參賽的自動駕駛汽車提供更準確的資訊，改善編碼（coding)，達致更快更準完成賽道。該校將參加由智慧城巿聯盟主辦和STEM Plus協辦的「校際人工智能Edge-級方程式賽車比賽2022」，比賽於本周五（16日）一連三日舉行，有23間學校共81隊參加，分初級組的Jetbot及高級組的JetRacer。

該中學在初級組和高級組分別派出兩隊參加，現時正積極備戰，當中不少學生於去年參加同一比賽，參加JetRacer中五生何俊毅、李焯烽、莊建汶和尹旭傑，其中何俊毅和李焯烽有參賽經驗，兩人都表示有助臨場選取最適合的路線擺放JetRacer。李焯烽稱，「去年是以均速最快完成賽道為勝，今年決賽則改為每兩隊一同落賽道鬥快完成，並且增加減速的機制，JetRacer在避車時要保持車速，遇到彎位時要懂得減速，返回直路再加速，這些都需要輸入不同的參數（DATA）進行測試。」他與何俊毅均表示，為令AI在學習時更準確，避開障礙物，他們在拍照時貴精不貴多，務求每一張照片精準，增加相片的資訊性。

至於兩組參加Jetbot的學生，都是有去年的參賽經驗的中三生，兩隊的目標都希望入決賽，其中一隊是劉冠言、劉以諾、溫鎧仲和洪錦希，有參賽經驗的劉以諾和溫鎧仲稱，去年輸在速度，參賽車輛出現故障，今年已經提早準備，「期望在首圈賽事以首名出綫，決賽殺入三甲。」溫鎧仲稱，今屆Jetbot的比賽模式與去年不同，主辦單位提供4條迷你軌道（mini track)，團隊要分別完成4條迷你軌道，最快完成的16隊入決賽，在決賽中，四條迷你軌道全放在賽道，隊伍要一次過完成4條迷你軌道，最快完成的隊伍獲勝。另一隊Jetbot是張瑜超、莊建浩、胡雅霖和布婉兒，曾參賽的女將布婉兒負責為Jetbot進行編碼，她表示一直對編碼有興趣，未來亦希望在這方面發展。