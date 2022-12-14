內地南方8年來　向北方調水586億立方米

周一（12日）是南水北調東、中線一期工程全面通水8周年，內媒周三（12日）從水利部和中國南水北調集團有限公司獲悉，累計向北方調水586億立方米，直接受益人口逾1.5億人，協助沿線42座大中城市優化經濟發展格局。

統計顯示，南水北調工程全面通水以來，年調水量已從20多億立方米升至近100億立方米。中線所調南水已由規劃的輔助水源成為受水區的主力水源，北京城區逾70%供水為南水，天津主城區供水幾乎均為南水。生態補水方面，中線累計向北方50多條河流進行生態補水90多億立方米，推動了滹沱河、白洋淀等一批河湖生態改善，華北地區淺層地下水水位持續多年下降後實現止跌回升。

南水北調東、中線一期工程於2014年12月12日實現全面通水，至今工程保持安全平穩運行。工程全線的155個設計單元工程今年8月全部通過水利部完工驗收，為下一步工程正式竣工驗收奠定基礎。水利部和南水北調集團相關負責人表示，將加快後續工程前期工作，早日構建國家水網主骨架和大動脈，加強已建工程的安全管理和調度管理，強化水質監測保護，不斷提升國家水安全保障能力。