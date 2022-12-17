本港電動車充電位不足　專家指未來或需約10萬個

電動車愈來愈普及，惟面對充電位不足的問題。香港理工大學電機工程學系教授、電力電子研究中心主任鄭家偉今(17日)在電台節目表示，現時大約有5千多充電位供大眾使用，相信未來最終要約10萬個充電位才足夠電動車使用。他又指，本世紀是新能源電動車的年代，並不會逆轉，冀以碳中和及環保為主要目標。

在環保效益方面，他指使用和製造電動車及電池也產生碳排放，平均要駕駛2年或以上才可以抵銷碳排放，所以現時也有研究怎樣去發展二次電池使用或重用。至於氫能電動車有很多儲存和使用的問題，雖然儲存它們的技術已很安全成熟，但有關的費用亦十分昂貴，加上本港有關的法規禁止氫氣車在隧道及天橋行駛，所以也影響它短期在香港使用的普及化。

理大的研究團隊發展氨動能電動車，用氨氣作為儲存。鄭指出，氨氣是零碳排放的燃氣，它的使用及儲存壓力低，跟家用及車用的石油氣壓力差不多，沒有高壓的風險，而火災及爆破風險比氫氣更低4倍，儲存體積密度比氫氣更高，因為壓力低，所以部件非常便宜，很適合電能車使用，並可以減少電動車對電池的倚賴。他又稱，現時充氨氣的時間也只需幾分鐘，相比起電動車充電的時間需要最少半小時到數小時則更方便。