多20地點納強檢　紅磡青州街海關宿舍上榜

再增20個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該20個地方的人士，須於明日至後日(20日至21日)期間進行病毒檢測。位於薄扶林置富花園的臨時流動採樣站明日會改設於富俊苑(第14座)對出平台，並延長服務日期至後日(21日)。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.九龍城東頭(二)邨盈東樓、逸東樓及欣東樓

2.沙田水泉澳邨嶺泉樓

3.長沙灣蘇屋邨牡丹樓

4.鴨脷洲利東邨東平樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.觀塘順利紀律部隊宿舍7座

2.長沙灣昇悅居6座

3.黃大仙啟德花園4座

4.筲箕灣愛蝶灣4座

5.薄扶林置富花園富雅苑

6.觀塘富麗花園牡丹閣

7.薄扶林置富花園富俊苑

8.元朗蝶翠峰16座

9.跑馬地金山花園A座

10.九龍塘碧華花園1座

11.上水蔚翠花園4座

12.半山區干德道56A號蔚華閣

13.黃大仙鳴鳳街55至57號伯德大樓

14.紅磡青州街11號青州街海關人員宿舍

15.北角富豪閣4座

16.堅尼地城士美菲路12號文光閣