多20地點納強檢 紅磡青州街海關宿舍上榜
2022年12月19日 18:37
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再增20個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該20個地方的人士，須於明日至後日(20日至21日)期間進行病毒檢測。位於薄扶林置富花園的臨時流動採樣站明日會改設於富俊苑(第14座)對出平台，並延長服務日期至後日(21日)。
污水驗出新冠病毒的地點如下：
1.九龍城東頭(二)邨盈東樓、逸東樓及欣東樓
2.沙田水泉澳邨嶺泉樓
3.長沙灣蘇屋邨牡丹樓
4.鴨脷洲利東邨東平樓
涉及多宗病例的地點如下：
1.觀塘順利紀律部隊宿舍7座
2.長沙灣昇悅居6座
3.黃大仙啟德花園4座
4.筲箕灣愛蝶灣4座
5.薄扶林置富花園富雅苑
6.觀塘富麗花園牡丹閣
7.薄扶林置富花園富俊苑
8.元朗蝶翠峰16座
9.跑馬地金山花園A座
10.九龍塘碧華花園1座
11.上水蔚翠花園4座
12.半山區干德道56A號蔚華閣
13.黃大仙鳴鳳街55至57號伯德大樓
14.紅磡青州街11號青州街海關人員宿舍
15.北角富豪閣4座
16.堅尼地城士美菲路12號文光閣
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease