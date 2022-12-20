香港航空債務重組方案獲通過　判詞指方案沒有對債權人構成不公

欠債逾490億港元且面臨清盤的香港航空，早前召開債權人會議並通過其債務重組方案。該方案於上周三(13日)獲香港高院原訟庭法官夏利士批准執行該方案。法官今日(21日)頒下判詞解釋接納方案的理由，指方案確可有效執行，沒有對債權人構成不公。

據法官於判詞指，資不抵債的香港航空，如未能成功進行債務重組，便很大機會須頒令清盤，而在考慮重組方案時須留意包括無抵押債權人及關鍵出租人（即向港航出租飛機的債權人）在執行重組方案及公司清盤之間可取回債項的比重。經過分析後，證實執行重組方案後他們可取回的債項比清盤為多。另外，判詞又指出港航在英國的重組方案已獲當地的債權人會議通過且獲英國法院批准執行。

法官指在考慮該重組方案後認為，該方案確實有效執行且對債權人較有利。據該方案顯示，港航可獲透過發行新股，獲得新投資者注資30億港元，而且所有相關人士均堅定執行該重組方案，且看不到會受到相關政府機關阻攔。法官最終認為相關的重組方案並非徒然且可切實執行，而且有關港航的大部分債務均受香港法律監管，有關的重組方案亦具法律效力。因此法官最終決定批准港航執行該債務重組方案。

案件編號：HCMP 1474/2022