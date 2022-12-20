造價5800億明日大嶼新方案出爐　人工島由2變3　團體憂成飄移島

備受爭議的「明日大嶼」新方案終於曝光。根據發展局今日（20日）披露的最新文件，造價5800億港元的交椅洲人工島新方案由原先填海建兩個島變成建3個島，而3個人工島將包圍交椅洲而建。新方案以15分鐘生活圈概念規劃7個宜居生活社區，預計可建約19萬至21萬個住宅單位。交通方面，政府建議建全長約30公里的鐵路，由洪水橋接駁至港島西。不過，有議員質疑新方案與政府原先建議不同，認為方案欠缺延線，完全放棄屯門50萬人口和沿岸居民；亦有團體擔心造價成本被大幅低估，深水填海技術不穩定，或成「人工島飄移翻版」。

政府將中部水域人工島文件提交立法會，當中建議1,000公頃的交椅洲人工島由3個島嶼組成，包括A島約380公頃、B島約380公頃和C島約240公頃，並以「Y形」水道分隔各島。而島上將規劃7個宜居生活社區，每個社區佔地約80至100公頃，社區間以由環保集體運輸系統連接，同時規劃行人及單車徑網絡，居民可以步行或踩單車等，在15分鐘內從居所到達不同目的地。人工島將會成為集工作、居住、休閒娛樂的第3個核心商業區，佔地共約100公頃，位處A島東面因享有較近港島的地理優勢，可提供約400萬平方米的商業總樓面面積。人工島可以容納50萬55萬人口，並提供27萬個就業職位，其中約20萬個職位位於核心商業區。

交通方面，政府初步建議的走線可接駁現有或規劃中的主要幹道和鐵路，往西連通香港國際機場、珠海和澳門，往北連通北部都會區、前海和深圳，往東連通九龍西，而往南則連通港島西和中環。其中港島西至大嶼山東北連接路則建議在填海工程開展期間同步開展，爭取在2033年完成，以支援造地工程及配合交椅洲人工島首批居民在同年入伙的目標。

至於新提出的港島西至洪水橋鐵路，在人工島A島及C島均各設有一個車站，途經港島西、人工島、欣澳、屯門東，並伸延至北部都會區的洪水橋，接駁至規劃中的港深西部鐵路，鐵路沿線會增設多個轉乘站，屆時乘客可於香港大學站轉乘港島線、欣澳站轉乘東涌線、以及於洪水橋站轉乘屯馬線，方便市民出行。不過，由於新方案與原先建議在屯門內河碼頭的說法不同，議員田北辰認為新方案僅服務跨境客和北部都會區，「沒有理由興建一條二千億的跨海新鐵路，竟然不能用到盡」，故將「誓死反對」。

而本土研究社則批評，政府不斷以「參考同類工程造價」來估算明日大嶼人工島，得出5800億港元的造價成本，但至今未交代出一個清晰成本估算，憂每呎造價成本將比過往填海計劃出現潛在大幅低估；又質疑深水填海令技術上產生更多不穩定性、超支及各種額外成本，會否出現人工島飄移翻版仍是未知之數。