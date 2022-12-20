市建局再延長租金寬減至明年3月底　1300租戶可受惠

新冠肺炎疫情仍未平息，市區重建局今日（20日）宣布，為轄下住宅和部分商舖租戶延長租金寬減。由明年1月起，市建局將會再延長租金寬減多3個月至明年3月底，新一輪租金寬減措施將涵蓋約1,300個住宅及不同行業的商業租戶，商戶可獲的寬減款額將於其後的帳單內反映。

新措施將包括安置大廈和重建項目內已收購物業的約840個住宅及商舖租戶，其租金可獲75%的寬減；市建局保育、活化和發展項目內、直接由市建局出租的約170個商舖物業租戶，將視乎其每月實際營業額受疫情衝擊而下跌的幅度，按租金開支佔營業額的比重，分3個級別提供不同幅度的租金寬減，最高為75%的租金寬免；就市建局與合作發展商合營7個商場內約270個商舖租戶，市建局會與發展商商討租務寬減的安排，制訂針對性的租金寬減方案；已委聘營運機構負責租務及管理的中環街市和西港城，相關的營運機構亦會審視個別商戶的營業情況，考慮給予合適的租金寬減。

因應疫情持續，市建局自2020年4月開始，為轄下租戶提供租金寬減，至今2年多以來，累計已寬減的租金以及預留新一輪措施涉及的金額，將高達約2.43億港元。