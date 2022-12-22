環保署推聖誕樹回收計劃　讓樹木循環再造　更添節日意義

今個星期日就到聖誕佳節，講到聖誕節當然不能缺少聖誕樹呢﹗不少市民都選擇在家中放置了一棵，讓家居更添節日氣氛。惟節日過後好多人都選擇丟棄聖誕樽，可謂相當可惜，有見及此環保署推出2022-23天然聖誕樹回收計劃，就鼓勵將聖誕樹帶到全港各區指定回收點，經署方集中處理循環再造樹木，聖誕樹延續生命意義。

環保署指，有關計劃的指定回收點，將由明年1月4日至8日，一連五天設於各區的「綠在區區」收集站，以及環保署的回收環保站及食環署的公眾垃圾收集站內。而但凡參予了回收聖誕樹的市民，均會獲發電子證書；而將聖誕樹運往回收環保站回收的市民亦可獲得小禮物一份，數量有限，送完即止，詳情可到「香港減廢網站」了解。

而今年回收的聖誕樹將會在Y‧PARK [林‧區]與其他園林廢物一同被轉化成不同再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾、木傢具或藝術品等。 環保署亦提醒，是次計劃只限於回收天然聖誕樹，而大家將聖誕樹送往回收前須拆除燈飾、膠底座、裝飾物及膠帶等物品，以免影響其回收再造的過程。署方亦鼓勵市民將其他小型植物，如聖誕花重新栽種；至於塑膠製的聖誕樹及裝飾物則可貯存再用，以實踐惜物減廢。