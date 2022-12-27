政Whats噏：公餘進修攞碩士學位　張美雄：將屆中年危機嘅安慰

唔少人離開校園後，先感到學然後知不足。西貢區議員張美雄就利用公餘進修，早前攞到恒生大學策略傳播系嘅碩士學位。其實佢本身係公共行政學士，但踏足社會後驚覺周街叻人，尤其係書到用時，絕對唔係小聰明可以搭救，於是再度投入校園。

張美雄喺社交平台貼文，話好感恩父母無畀佢太大嘅壓力，亦無咩特別嘅補習，之但係學習嘅起步點就比較落後。佢話仲記得2005年嘅會考拎到17分，但其實好依賴歷史科拉高分數，礙於語文基礎唔夠好，往後嘅學習路途可謂一波三折，預科、副學士同大學所取得嘅成績都唔算理想。後來到咗謀生階段，發覺周街都係叻人，更感受到自己嘅渺小。於是佢喺幾年前決定中途進修，公餘後上堂做功課固然辛苦，但感覺充實，唔會白白浪費時間喺啲無謂嘅事情上。

由於修讀碩士課期間遇到疫情，少不免要透過電腦遙距上堂，幸好一眾老師願意無私分享之餘，仲有一班好同學，佢感覺到係真正嘅學習，而唔係為讀而讀，最終亦喺呢個氛圍下順利畢業，令到將屆中年危機嘅佢感到一絲安慰。佢話今次重返校園，唔係完結，而係學習嘅開始；又感慨話有時做人，係多咗經歷、開始懷疑人生嘅時候先至明白要努力，同懂得珍惜。