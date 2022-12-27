多間航空公司停售北海道沖繩機票　乘客或需轉機赴日本

因應內地鬆綁出入境防疫限制，日本今(27日)宣布內地、香港及澳門的航班，只可在東京成田、羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場降落。新措施公布後，本港多間航空公司停售日本北海道、沖繩及福岡等機票。大批已購票的旅客受影響，或需轉機前往；有乘客機票須可改簽目的地，但則要補稅及付差價。

日本今年10月11日恢復旅客免簽證入境，並取消每日入境人數上限，不少港人計劃好行程於聖誕至元旦期間到當地。未料，日方新措施令大家措手不及，有已購票的網民在社交平台表示，其購買了港航HX691航班，於明年1月2日從日本札幌返港，早幾日已收到航空公司電郵通知上述航班已取消，並安排他先乘另一公司的航班往台北，再在當地轉機返港。雖然回港行程稍有不便，但他亦慶幸自己在新措施公布前已出發往日本，否則相信有更多行程需要改動。

不過，亦有遇上同樣情況的網民，或需以補差價的方式，改簽目的地前往其他尚可降落的機場。該網民表示，自己以國泰航空的積分或里數，換取香港飛往新千歲機場的機票，但由於機場受限制遂欲改行程，客服回應指改簽目的地需補差價，「但補個税仲貴過本身來回」，所以他暫決定再用里數換取先經大阪再飛新千歲的機票，而原先的機票待國泰方面主動退費或改簽。而國泰航空下午亦公布，已即時暫停銷售包括以里數兌換、所有日本航點於12月30日至1月31日期間之機票。

本港旅行社縱橫遊執行董事袁振寧則指，日本公布新措施後，已有數十名客人查詢情況，公司目前只能等待國泰、香港快運等航空公司調配航班，再決定旅行團是否如期出發。他認為，未有受限制的4個日本國際機場載運量繁忙，航空公司未必能申請加開航班；但即可安排機位前往東京等地後，再乘搭內陸機或新幹線等前往目的地。惟途中住宿、餐廳等安排未必能足夠供應。他預料，明年初約有2,000名團友受影響，批評本港旅遊業剛復蘇，惟新措施帶來巨大打擊。