東華三院學生大使參訪團　赴新加坡體驗「一帶一路」經貿文化發展

一直致力推動「全人教育」的東華三院，從2015年開始每年舉辦東華三院學生大使參訪團，讓學生有機會出國交流，親身體驗外地生活及歷史文化，開拓視野。受疫情影響而停辦兩年，東華三院去年年底首次復辦交流團，由東華三院主席兼名譽校監馬清揚先生聯同董事局成員率領來自18間屬下中學的28位學生大使，於2022年12月6日至10日赴新加坡參訪。

以「一帶一路」為主題的東華三院學生大使新加坡參訪團，響應國家主席習近平倡議的「一帶一路」，包括「政策溝通、設施連通、貿易暢通、貨幣流通和民心相通」五大合作領域，其中民心相通的核心是促進人文交流、弘揚友好合作精神。是次參訪團鼓勵學生通過實地考察、互動交流，了解「一帶一路」沿線國家——新加坡與中國的各方面互惠合作，加強學生對中國經貿發展的認識，連繫香港與新加坡兩地學生交流，迎接以「一帶一路」為代表的新型國際合作模式。

東華三院主席兼名譽校監馬清揚領導東華團隊策劃是項參訪，讓學生參訪團能安全及順利進行。馬清揚主席表示：「『讀萬卷書不如行萬里路』，我們一直堅持讓學生認識祖國、放眼世界。雖然疫情放緩下離港，校方亦為此行制訂好防疫應變措施及預備充足的防疫物資，並與家長密切溝通及聯繫，以確保學生健康和行程順利。本次參訪團選定新加坡，旨在通過新加坡的多元文化面貌，學生能從經濟發展、教育制度、生活文化等多方面探索香港和新加坡的合作與機遇，從中擴闊視野，增進對中國與鄰近國家的經貿連繫的認識，加深對國情的了解。」

自2019年起，東華三院已多次選取「一帶一路」沿線國家作為參訪地點，先後到訪哈薩克斯坦、杜拜等國。是次為該院第二次前往新加坡參訪。新加坡於金融、貿易和教育等方面在東南亞地區擔當着重要角色，其與中國的合作有助「一帶一路」區域發展，為亞洲市場帶來新機遇。

今次行程，東華三院學生大使分別參觀中國駐新加坡大使館、香港駐新加坡經濟貿易辦事處、中國銀行新加坡分行等機構及單位，通過當地各單位代表的分享，學生均表示加深了對「一帶一路」倡議的認識，亦拓展了他們對中國經貿發展及政策的理解，對於掌握「一帶一路」政經人文範疇獲益良多。

東華三院期望這個參訪團計劃，讓學生能「多走出去」，透過多元的學習體驗，增強學習效益，培養成為具備世界視野、博聞創新的人才。行程安排他們參觀新加坡第一高等學府——新加坡國立大學，學生進一步了解到新加坡的教育制度、上課模式和校內資源。不少同學表示，疫情以來，大部分課程被網課取代，減少了交流和互動，這次外訪參觀頂級學府，有助計劃升學事宜，並為生涯規劃作更好的預備。

為了讓學生了解新加坡和香港兩地的生活工作異同，東華三院董事局邀得前民政事務局局長政治助理黎穎瑜小姐與學生大使分享；另學生更獲安排參觀新加坡科學館，了解當地近年的科技發展和科研趨勢。

在5天的行程中，學生還到訪了聖淘沙、牛車水、小印度、魚尾獅公園、濱海灣花園等著名地標，走進新加坡社區，親身體驗當地文化及生活，深入了解到新加坡這個多元種族文化和語言構成的社會，尊重文化差異的特色。

東華三院李嘉誠中學馬浩森同學表示：「能夠成為參訪團一員深感榮幸及機會珍貴。這次有幸參觀中國駐新加坡大使館等機構和企業，從中認識到這些單位如何作為中新友好關係及合作的橋樑，推動經貿發展。另外，能在就讀中六期間外訪，一方面能紓緩學習壓力，同時開闊眼界，對未來的人生規劃有莫大裨益。」

東華三院邱金元中學梁穎桐同學表示：「這次參訪團，令我最深刻的行程是參觀中國銀行駐新加坡分行，聽到他們講述在海外建立業務的種種挑戰，及如何推動中國的全球經貿發展，令我獲益良多。因為機會難得，我與隊友均於出行前作充足準備，遂能在會面時積極提問及發表意見，並獲銀行代表正面回應與讚賞。這是一個非常難忘的經驗。」