港大研究指及時接種疫苗加強劑　可減低Omicron突破感染風險

本港新冠疫苗接種率高企，目前約93.1%人已打2針；83.3%人已打3針。港大最新研究發現，及時接種3針能顯著降低感染及重症風險；及時接種二價疫苗，更能增強針對BA.2.12.1及BA.4/5變種病毒株的中和抗體效力。該研究已於《刺針》出版的 Lancet Regional Health-West Pacific雜誌發表。

是次研究由香港大學愛滋病研究所、港大醫學院臨床醫學學院微生物學系及新發傳染性疾病國家重點實驗室合作進行，研究對象是470名接種不同疫苗的本地公職人員，他們分別接種2劑或以上的的復必泰或科興疫苗。結果發現，三劑疫苗比兩劑疫苗能顯著降低BA.2突破感染的機會。

研究同時指出，接種3針疫苗，能激活刺突蛋白(S)特定記憶B細胞，以及可對Omicron交叉反應的T細胞，有助減少突破感染及減少重症。此外，在Omicron突破感染後，激活的S特定記憶B細胞數量明顯低於未感染者。而抗原特定CD4 T細胞增加時，病毒清除時間則會相應降低。同時，研究更發現在所有接受研究的疫苗接種者中，BA.2突破感染可增強具有交叉反應的記憶B細胞，並產生針對BA.2.12.1和BA.4/5交叉的中和抗體。

港大醫學院臨床醫學學院微生物學系研究助理教授周潤宏指，研究揭示已激活的記憶B細胞及可對Omicron交叉反應 T細胞，對預防Omicron BA.2及降低重症十分重要。BA.2突破感染在疫苗接種者中能增強針對原始病毒株的中和抗體，因此需要進一步監測及研究Omicron突破感染及新引入的二價疫苗對新病毒株的交叉保護。