中風入院爭分奪秒　港大揭一款中藥方劑延長黃金治療期半小時

中風是本港第4號「致命殺手」，香港平均每年逾3,000人死於中風。現時中風患者中，大約85%是缺血性中風，主要由血栓造成，患者必須於病發後4.5小時內到達醫院接受溶栓治療(即溶血針)，否則成效隨時間降低，增加腦出血的機會及死亡風險。港大醫學院中醫藥學院研究團體發現，中藥方劑安宮牛黃丸可將缺血性中風患者的治療黃金期延長半小時，減低溶栓治療所致的腦出血風險和死亡率。相關研究結果已在科學雜誌《中國醫學》發表。

缺血性中風患者必須於病發後4.5小時內到達醫院接受溶栓治療，否則成效會隨時間降低，增加腦出血的機會及死亡風險，惟目前只有不到10%的患者可受惠於相關治療。港大中醫藥學院沈劍剛的研究團隊發現，缺血性中風後腦內產生一種與炎症相關的關鍵分子過氧亞硝酸鹽，將其清除可以保護血腦屏障。而安宮牛黃丸當中含有的黃芩苷成分，亦發現有助抑制此分子的產生。

研究人員在大鼠模型實驗中，模擬了缺血性中風發作後5小時延遲溶血針治療的情況。大鼠模型在腦缺血兩小時內口服安宮牛黃丸(257mg/kg)，相當於病人服用每天1粒安宮牛黃丸的常規劑量，研究團隊先前已證實此劑量(每天1粒，持續一周)是安全，不會傷害肝臟及腎臟，也沒有觀察到重金屬殘留超標的現象。研究人員亦通過使用體外培養的腦微血管內皮細胞研究作用機制，發現安宮牛黃丸所含的6種活性化合物能清除引致炎症及血腦屏障損傷的關鍵分子。

沈劍剛指，以往的研究證實短期使用常規劑量的安宮牛黃丸對缺血性中風治療是安全有效；最近的一項統合分析也表明，它可改善急性腦梗塞和急性腦出血患者的神經功能，是次研究的動物實驗正準備進入臨床測試，若在臨床試驗觀察中證實安宮牛黃丸對缺血性中風病人延長黃金治療時間窗的作用，將有助挽救缺血性中風患者。由於安宮牛黃丸是一種含有多種成分的中藥配方，建議先諮詢中醫，勿胡亂服用。