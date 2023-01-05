中大發現高收入國家原發性腦癌發病率較高　或與GDP等因素有關

原發性腦癌生存率遠較其他癌症低，醫學界至今仍不清楚癌症成因。香港中文大學醫學院與環太平洋大學協會就癌症的全球分布、高危因素和流行病學趨勢進行調查，發現高收入國家或地區的發病率普遍較高，且與各地的人均國內生產總值、職業致癌物暴露程度、手提電話使用率較高等因素或有關連。有關研究詳情早於國際權威醫學期刊《神經腫瘤學》(Neuro-Oncology)發表。

研究團隊發現，原發性腦癌於各地造成的疾病負擔存在差異，其中南歐地區的發病率最高，西亞地區的死亡率最高，而過去10年，發達地區的男性發病率更有上升跡象，特別是50歲以下的年齡層最為明顯，當中以斯洛伐克的升幅最多；女性發病率增幅最大則為丹麥。至於整體死亡率則在過去10年呈現平緩趨勢，未見明顯下降。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授黃俊杰表示，原發性腦癌的發病率和死亡率存在地區差異，可能與各地的醫療診治水平和風險因素流行率有關，但是否存在因果關係仍有待進一步研究。而據醫院管理局數據顯示，在2011至2020年間，本港每年平均有240宗原發性腦癌新症，死亡個案則有115宗。