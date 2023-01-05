添102確診兩翁病歿　當局不排除通關後爆小規模疫情

澳門新冠疫情持續，當地冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日(4日)新增102人確診，需入住衛生局的隔離治療設施，另有兩名男性染疫亡，年齡分別為74及85歲，均有長期病。中心今午(5日)召開記者會，宣布下周日(8日)與內地及香港的通關安排，當中提到防疫過渡期將於屆時結束，當局將持續監察疫情並適時採取措施，不排除會有小規模疫情再現。

社會文化司司長歐陽瑜表示，政府與內地同步開展疫情防控措施，雖在聖誕節期間遇到疫情的最高峰，但見到高峰回落速度較預期快，並無在最高峰持續一個平台期，至元旦假期逐步恢復。目前內地城市的疫情亦基本趨向穩定，出入境內地不再需要核酸檢測證明，當局亦為農曆新年假期進一步復甦推出各項有利條件。她又指，預期新冠病毒感染將成為澳門的風土病，即相關病毒會輕度地持續存在，假如有其他因素的疊加情況，不排除未來會有小規模疫情的出現。

另根據疫情監測數字估算，澳門截至昨日申報感染人數為25萬人，約佔總人口的37%，當中未包括已感染但無作出申報的人群；今波疫情至昨日共57人因感染新冠不幸離世。歐陽瑜表示，參考了數類人群感染的數據，包括主要醫療機構人員，約7成人受感染；非高等教育學校學生約5至6成受感染，老師約7成。針對下周一(9日)非高等院校復課，教青局要求學校未感染新冠的學生每日需要快測，措施至少維持至農曆新年假後一段時間，希望保障及監測感染情況。

歐陽瑜續指，過渡期完結不代表疫情完結，所以應變協調中心仍會繼續運作，如繼續呼籲大家戴口罩和保持個人衞生等。至於政府抗疫是否成功，這需要等市民來評價，亦會等疫情過去後比較每個地方和國家的措施，不斷改善做得不好的地方，為以後的工作鋪路。