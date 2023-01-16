疫下承受額外壓力　家屬平均每周花40.6小時照顧晚期病患者

患病的人固然辛苦，但對照顧者而言同樣有壓力。有本地大專院校的一項研究顯示，受訪的照顧者平均每周花40.6小時照顧被照顧者，而晚期癌症患者的照顧者比其他疾病的護理時間更長。照顧時間越長，整體壓力越大，有65.1%受訪者表示在疫情期間承受着額外的壓力，而且在眾多照顧者群組中，自僱人士和家庭照顧者護理時間較長，每周逾60小時。團體提出多項建議，包括醫院管理局及早轉介紓緩家居護理服務；由合資格機構增加針對晚期病患者照顧者的培訓等。

明愛專上學院研究於2021年2月至9月進行，以問卷調查及深入訪談的方式訪問共409名照顧者。調查結果顯示，70.7%照顧者為女性，75.3%照顧者年齡為50歲以上。在該項研究中，共有205名在職人士和204名非就業的照顧者。當受訪者花在照顧患病家人的時間愈長，照顧者的壓力水平則愈大。在自理能力方面，35.2%的被照顧者需要完全依賴別人，28.4%的人在自理能力上有很大困難。

在職照顧者中，73.2%為僱員，其中62%受訪者在照顧責任以外每周工作超過40小時。36.9%受訪在職照顧者認為，在香港職場因需要照顧患病家人而遭歧視的情況普遍。雖然有75.8%受訪者指，有在職場上使用過照顧者友好政策的經驗，但大多數就業受訪者反映在其職場上相關政策及措施不足夠。非就業照顧者中，38.2%為家庭照顧者，54.4%為退休人士，而他們在「有被淹沒、超時工作或心力耗竭的感受」和「與以前日常事務有衝突」兩方面上，壓力較大。

團體建議，可由合資格機構增加對晚期疾病患者的正式和非正式照顧者的適當培訓；醫院管理局及早轉介紓緩家居護理服務；勞工處應為僱主制定指引，讓僱主建立照顧者友善工作間:讓不常見的晚期疾病和預期壽命不足一年的患者分開輪候照顧服務；政府或非政府機構開發應用程式，提供照顧者可使用的服務平台，提升社區資源的可用性。